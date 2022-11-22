وزير الخارجية تسلَّم رسالة من نظيره العراقي

وطن النهار

تسلَّم الشيخ سالم عبدالله الجابر وزير الخارجية رسالة خطية من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سفير جمهورية العراق لدى الكويت المنهل الصافي في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر نسخة من أوراق اعتماد سفير أذربيجان لدى الكويت أميل كريموف حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

واستقبل وزير الخارجية أيضا سفير جمهورية أوزبكستان الصديقة الدكتور بهرامجان أعلايوف وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت، حيث أشاد بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وأوزبكستان وشكره على ما قدمه لتطوير تلك العلاقات متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.

