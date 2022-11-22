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«الداخلية»: تشغيل تجريبي لصافرات الإنذار اليوم


أعلنت وزارة الداخلية عن قيام الإدارة العامة للدفاع المدني بإجراء تشغيل تجريبي لصافرات الانذار اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا في مناطق الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحافي إن التشغيل التجريبي للصافرات يأتي ضمن جهود الوزارة لتوعية المواطنين والمقيمين بمدلول صافرات الإنذار والاستعدادات الواجب اتخاذها عند سماعها.
وأشارت إلى ان هذا التشغيل يأتي ضمن جهود الوزارة للوقوف على سلامة عمل هذه الصافرات ومدى حاجتها لعمليات الصيانة والإصلاح والتدريب على أنواع النغمات الثلاث التي تطلقها عند الطوارئ والواجبات التي يجب على الجميع الالتزام بها.
وذكرت انه سيتم اطلاق النغمة الأولى المتقطعة لمدة 3 دقائق ثم يليها إطلاق الرسالة الصوتية التعريفية باللغتين العربية والانجليزية لتلك النغمة وسيتم إطلاق النغمة الثانية (المموجة) ثم يليها إطلاق الرسالة التعريفية لها باللغتين العربية والانجليزية.
وأضافت انه سيتم بعد ذلك إطلاق النغمة الثالثة ويليها إطلاق الرسالة الصوتية التعريفية باللغتين العربية والانجليزية.
وأوضحت أن الإدارة العامة للدفاع المدني سوف تقوم ببث رسائل نصية عن موعد تشغيل صافرات الإنذار على الشاشات الإلكترونية الموجودة على الطرق الرئيسة تشمل وقت التشغيل ومدلول كل نغمة.


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