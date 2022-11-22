المديرس: برامج الطفولة المبكرة تحقق أفضل النتائج في المراحل اللاحقة

وطن النهار

نظمت جامعة الكويت متمثلة باللجنة الثقافية والاجتماعية بكلية الآداب ندوة بمناسبة اليوم العالمي للطفل بالتعاون مع مركز (اليونسكو الاقليمي) ومشاركة نخبة من المتخصصين من الكويت والدول العربية.

وقال مدير مركز اليونسكو الاقليمي للجودة والتميز في التعليم عبدالرحمن المديرس في كلمة له خلال الندوة إن الأطفال الذين يلتحقون ببرامج الطفولة المبكرة ورياض الأطفال يحققون نتائج أفضل في المراحل التعليمية اللاحقة وأكثر نسبة لدخول التعليم العالي وانتاجيتهم العالية مقارنة بنظرائهم غير الملتحقين بالتعليم المبكر.

وأضاف أن (المركز) يستهدف من خلال برامجه الاسهام في تعزيز بيئات رعاية وتعليم عالية الجودة لكل طفل في الدول العربية، مضيفا أن الاستثمار بالطفولة المبكرة هو الاستثمار الأكثر جودة لضمان الرفاه للجميع.

وأشار إلى دراسة بحثية أجراها (المركز) بعنوان (رفع نسبة الالتحاق ببرامج رياض الاطفال بالدول العربية) تناولت نسب الالتحاق في بعض الدول العربية والأسباب التي تحد من توسع فكر البرامج وزيادة عدد الملتحقين بها.

التعليم المبكر

من جهته قال القائم بأعمال عميد كلية الآداب الدكتور فايز الظفيري في كلمة مماثلة إن الجامعة حريصة على المحافظة على الأيام العالمية الأممية ذات الاهتمام المشترك لا سيما فيما يخص الطفل ودور الجامعات والكليات لاعداد وتربية الطفل.

وأكد أهمية التعليم المبكر لتتشكل شخصية الطفل، موضحا أن الطفل يكسب حوالي 70 % من القيم المعرفية في المراحل الأولى من عمره حتى لا يواجه صعوبة في التعليم الأساسي والتزاما بالمواثيق الدولية بالاهتمام بالطفل.

وأوضح أن المراحل المتأخرة للتعليم قد تستغرق الوقت الكثير لتصحح بعض الاتجاهات التي كسبها الطفل من التعلم الخاطئ، مؤكدا أن التوعية بأهمية التعليم المبكر مسؤولية مجتمعية من الجميع.

مؤشر جيد

من جانبها قالت رئيسة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية سعد العبدالله إن المبرة تقدم عددا من الأنشطة الثقافية والتعليمية والتدريبية التي تهتم بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إيمانا منها بأهميتها في الكشف المبكر عن مواهب الأطفال وصقلها وتطوير قدراتهم ورعايتهم.

وأشارت إلى أهم أنشطة المبرة وهي مسابقة الشيخة فادية السعد العلمية للمرحلة الابتدائية منذ العام 2015 وحتى الان وشارك فيها العديد من مدارس وزارة التربية.

وأوضحت أن المشاركات تصل إلى أكثر من 15 مدرسة سنويا ما يعكس مؤشرا جيدا على تزايد أعداد المشاركات كل عام وزيادة الوعي بأهمية هذا النوع من المسابقات التي تصقل مواهب البنات في مرحلة الطفولة المبكرة.

