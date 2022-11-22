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حريق في مبارك الكبير خلّف 3 إصابات

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

تمكن رجال الاطفاء من اخماد حريق اندلع في منزل بمنطقة مبارك الكبير و أسفر عن اصابة 3 اشخاص بجروح متفرقة و فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحريق.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى ادارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق منزل في منطقة مبارك الكبير، واوضحت الادارة انه تم توجيه فرق إطفاء مراكز القرين ومبارك الكبير الى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في سرداب المنزل، وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه وقد اسفر الحريق عن اصابة ثلاثة اشخاص تم تسليهم الى فنيي الطوارئ الطبية لتلقي العلاج.


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