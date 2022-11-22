الحميدان: وسائل التواصل قناة لترويج المخدرات

وطن النهار

حذر الخبير الدولي بمجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية د. عايد الحميدان من ان «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت إحدى أهم قنوات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين الشباب والمراهقين باعتبارها بيئة مناسبة لممارسة العصابات الاجرامية نشاطها واستدراج الضحايا».

جاء ذلك في كلمة للدكتور الحميدان خلال ندوة أقيمت في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت بعنوان (لا تجربها) شملت مشاركة هيئة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية في معرض لآفة المخدرات وأنواعها والأدوات المستخدمة لتعاطيها.

وذكر أن «مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية يتشاركون بهدف رئيسي وهو زيادة حدة الإدمان الذي يضمن لهم عددا أكبر من الزبائن فيسعى هؤلاء المجرمون لهدفهم بإضافة ما يمكنه إضافته بموادهم المخدرة دون النظر لتأثيرها على صحة وعقول المعرضين لها». وأوضح أنه من أسباب التعاطي ضعف الوازع الديني والاعتقاد الزائف بزيادة القدرة الجنسية ومرافقة أصحاب السوء وتوفر المال للمراهقين وسفرهم دون رقابة علاوة على الرغبة في السهر بهدف المذاكرة التي قد تكون نهايتها وخيمة بالإدمان بدلا من النجاح.

وأضاف أن المتعاطين قد يتشاركون في صفات رئيسة أهمها إنفاق الكثير من المال أو سرقته وممارسة الكذب والخداع والاحتيال للحصول على الجرعة فضلا عن تقلب المزاج والقلق الدائم والأرق الشديد وصولا للاكتئاب.

وأكد الحميدان ضرورة تضافر الجهود في سبيل التصدي لآفة المخدرات ومروجيها في المجتمع والحاجة الماسة لزيادة نسبة الوعي بمخاطرها والوقاية منها.

