فريق «الهندسة» تُوِّج بـ«الأول» في دوري المناظرات

وطن النهار

تُوِّج فريق كلية الهندسة والبترول بالمركز الأول لدوري مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية بنسخته الثامنة للعام الجامعي 2022/2023، بعد منافسته مع فريق كلية الطب والذي حصد المركز الثاني؛ حيث أقيمت البطولة في كلية الهندسة والبترول بالمسرح الجنوبي بالحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية بالتعاون مع الفريق الوطني للمناظرات، وبحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور سامي عبدالله الدريعي، والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.محمد الخضر، والمشرف العام على دوري المناظرات د.نوال الكندري، والمحكمين وطلبة الفرق المشاركة.

هذا وقد جاء حصول فريق كلية الهندسة والبترول على المركز الأول بعد فوزه على فريق كلية الطب في نهائي مناظرات كليات جامعة الكويت باللغة العربية بنسخته الثامنة بعد المنافسة التي دارت حول قضية «يندم هذا المجلس على إنشاء نظام التعليم الحكومي(مدارس وجامعات»، وقد أظْهر المتناظرون مهارات عالية، وشهدت المناظرة تقاربًا كبيرًا في المستوى الكلي للفريقين.

