تعاون خليجي مشترك في مجال التنمية الإدارية

وطن النهار

شاركت الكويت ممثلة بديوان الخدمة المدنية في الاجتماع الـ20 لمديري عموم معاهد الادارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافه معهد الادارة العامة بمقره في الرياض. وأكدت الوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية ضياء القبندي في كلمة خلال الاجتماع على أهمية المشاركة في هذه الاجتماعات الدورية السنوية التي تدعم العمل والتعاون المشترك في مجال التنمية الادارية. وأشارت الى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في اطار الجهود المبذولة لتحقيق إدارة التغيير التي تحدد المستقبل وتمس الحاضر والمستقبل. وقالت ان ذلك اضافة الى ضرورة تعزيز الجهود لحماية مبادرة استراتيجية معاهد الادارة العامة من خلال وضع التشريعات والقوانين والانظمة الخاصة بإدارة التغيير والتي سيسهم النهوض بها بتحقيق الهدف منها بما ينعكس على الامان الوظيفي والاجتماعي للموظف وضمان حقوقه وواجباته. جرى خلال الاجتماع مناقشة مواضيع التعاون الخليجي المشترك في مجال التنمية الإدارية ومن ضمنها استراتيجية معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون ودمج مشاريع ومبادرات لجنة التدريب عن بعد بالإضافة إلى مبادرات اعتماد المرحلة الأولى من الاستراتيجية والتي شملت العديد من برامج ومشاريع التعاون وتبادل التجارب بين معاهد الإدارة العامة بدول المجلس.