«الزراعة»: مليونان و153 ألف دينار للدعم النباتي

وطن النهار

بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، تم الإيعاز إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصرف باقي قيمة الدعم النباتي للفترة الرابعة للسنة المالية 2022-2021 بمبلغ 2.153.299 مليون دينار على ميزانية الهيئة للسنة المالية 2023-2022، وذلك بعد موافقة وزارة المالية على الطلب المقدم لذلك. وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية ناصر تقي إن الاستجابة السريعة لمطالبات الهيئة يصب ضمن توجيهات الوزير المعجل والقيادة العليا في توفير احتياجات المزارعين ودعمهم بشكل مستمر لتحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

