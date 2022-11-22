البلدي: الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية لـ «نظافة المدن»

وطن النهار

أعلن مدير عام البلدية أحمد المنفوحي، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة المخطط الهيكلي الرابع للدولة خلال شهر ديسمبر المقبل. وقال خلال جلسة المجلس البلدي أمس برئاسة عبد الله المحري، إنه بعد الانتهاء من المراجعة سيتم رفع المرسوم إلى مجلس الوزراء.

وكشف المنفوحي عن إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات للمواطن والمقيم تتعلق بحجز المركبات والسيارات في مواقع حجز البلدية، سواء دفع رسوم الحجز والمخالفات او توصيل المركبة. وأكد أن البلدية الان في مرحلة الطرح والترسية، لاسيما أنه قبل سنتين من الان تم ترسيتها على شركة ما ولكنها انسحبت حيث اوقفت الأجهزة الرقابية المزايدة، مؤكدا أن «هذه المزايدة ستدر أموالا». من جانب آخر وافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو منيرة الأمير بشأن التعاقد مع مكتب خبرة عالمي لوضع الأسس الفنية لعقود النظافة وتحديد معايير الرقابة ومستويات التكلفة . ووافق المجلس على توسعة المستشفى البيطري في منطقة السالمية، وعلى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تغيير نشاط فرع الغاز القديم في مركز ضاحية اشبيلية قطعة رقم 3 إلى مخزن، و على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الموافقة على ارتفاع مباني مجمع كليات ومعاهد ضمن حدود محافظة الجهراء بارتفاع أرضي وخمسة طوابق. وأبقى المجلس البلدي على الجدول الاقتراح الذي تقدم به العضو ناصر الكفيف بشأن إنشاء سور نباتي حول مدينة صباح الأحمد السكنية، وأحال اقتراح العضو عبداللطيف الدعي بشأن مراجعة اللوائح بصفة دورية وبحد أقصى أربع سنوات إلى اللجنة القانونية والمالية، كما أحال اقتراح العضو علياء الفارسي بشأن النظام العالمي «أركن وأركب» وتطبيق الإستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، إلى الجهاز التنفيذي مع مخاطبة جامعة الكويت لتقديم الاستبيانات التي تم عملها سابقا مع مراعاة التحديثات في مدينة صباح الأحمد والمطلاع. وحفظ المجلس الكتاب المقدم من الأعضاء، بشأن طلب فتح باب المناقشة بشأن الحضانات في السكن الخاص، فيما احيط علما بعرض مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2023-2024

واكتفى المجلس بالرد على سؤال العضو فهد العبد الجادر، بشأن استيفاء المجمع التجاري، في منطقة اليرموك للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية التجارية، فيما أبقى علي الجدول سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة في سلوى والرميثية والسالمية، كما اكتفى بالرد على سؤال العضو علياء الفارسي بشأن تبعية الخدمات المساندة على الطرق والجوانب الداخلية والخارجية.. وأحال المجلس سؤال العضو منيرة الأمير بشأن المرادم التي تشرف عليها البلدية إلى لجنة شؤون البلدية، فيما اكتفى بالرد بخصوص نظافة وصيانة دورات المياه العامة، واحال سؤال العضو عبداللطيف الدعي بشأن المكاتب الاستشارية المعتمدة لعمل الدراسات المرورية إلى لجنة الاصلاح والتطوير. وبشأن بند مايستجد من اعمال قال العضو فهد العبدالجادر ان الاعضاء تصلهم شكاوى على عملية حجز السيارات الخاصة بهم، حيث أن هناك تعسفا من قبل موظفي البلدية في اماكن الحجز، لافتا الى ان المواطنين يقومون بدفع رسوم ولايجدون سياراتهم.

بدوره قال العضو خالد مفلح المطيري، ان مايحدث استنزاف لجيوب المواطنين، بالاضافة إلى أن موظفي الحجز لايعرفون شيئا عن السيارات. وعلّق مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بقوله، ان الشكاوى مستحقة وحقيقية وان البلدية قامت سابقا بطرح مزايدة ومناقصة لفتح التعاون مع القطاع الخاص من أجل الاشراف على مواقع حجز السيارات. ووافق البلدي على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة موقع مسجد ومواقف للسيارات مخصص في منطقة سعد العبدالله مقابل قطعة رقم «7» في محافظة الجهراء كما ابدى عدم موافقته على طلب إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالمحولات، وعلى طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية زحزحة مواقف وتخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد خليل الصالح في منطقة الدوحة السكنية. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا في منطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة «ج» كمركز مراقبة لها، وعلى طلب البلدية قطاع المشاريع تخصيص مطاعم ومقاهٍ بدون شيشة بمنطقة أسواق الري، فضلاً عن موافقته على نقل مشروع تطوير شاطئ الشويخ المقابل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي من الديوان الأميري إلى البلدية، وعلى طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع لإقامة مصلى ومواقف سيارات بمنطقة الشويخ الصناعية بجانب دوار شهرزاد. وأقر طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع تحويل قانون بمنطقة الدعية قطعة 3، وعلى الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى.

