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وطن النهار

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7 أعضاء لتحويل أربع قطع في السالمية لاستثماري


اقترح 7 أعضاء تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12، 66، 80، 227 في منطقة السالمية الى سكن استثماري.
وطالب الأعضاء د.حسن كمال، فهد العبدالجادر، إسماعيل بهبهاني، عبدالله الهذال، ناصر الجدعان، علياء الفارسي، و سعود الكندري، استملاك الدولة للقسائم السكنية التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وإعادة تنظيم هذه القطع والمنطقة بشكل عام مع تطوير خدمات البنية التحتية فيها.
وذكروا ان منطقة السالمية تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة والعالية ويعاني سكان القطع السكنية رقم (12 - 66 - 80 - 277) من كثافات جديدة أعلى من كثافات السكن الخاص مما تسبب في ازدحامات والعديد من المشاكل الأخرى. ومن الممكن للدولة الاستغلال بشكل أمثل من هذه القطع السكنية وذلك ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة، مبينين أن السالمية تقع في وسط المنطقة الحضرية في دولة الكويت.


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