«مصافحة المونديال» تنهي القطيعة بين مصر وتركيا

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصافحته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، الأحد، خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات.

في حين أكدت الرئاسة المصرية أنه تم التوافق على أن تكون (المصافحة) بداية لتطوير العلاقات الثنائية.

وأكد أردوغان في تصريحات خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين في الطائرة أثناء عودته من قطر، أمس، أن هذه الخطوة ستليها تحركات أخرى نحو مزيد من التقارب مع مصر. وأضاف: «آمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بيننا وبين الجانب المصري لنقطة جيدة لاحقاً عبر محادثات رفيعة المستوى».

وأوضح الرئيس التركي أن مطلب بلاده الوحيد من مصر هو العمل على إرساء السلام في منطقة المتوسط، قائلاً: «ما نريده منهم أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في المتوسط: نريد إرساء السلام في المنطقة».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان أكدا خلال لقائهما الأخير على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر، عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وأضاف في بيان أنه «قد تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين».

وصافح الرئيس التركي نظيره المصري على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتوسطهما.

وقال مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذا هو «التواصل الثنائي الأول» بين الرئيسين.

وأظهرت الصورة التي نشرت على الموقع الرسمي للرئاسة التركية الرئيسين، يتصافحان مبتسمين.

وفي تصريحات سابقة أكد الرئيس التركي عزم بلاده على تصحيح العلاقات مع مصر على غرار ما جرى مع السعودية والإمارات.

وأجرى البلدان مشاورات رفيعةً العام الماضي؛ في محاولة لإحياء العلاقات التي توقفت في يوليو 2013.

وشهد العامان الماضيان تهدئة كبيرة بين الجانبين، لكنها لم تصل إلى حد التوافق على الملفات العالقة، وقد توقفت المفاوضات التي جرت على مستوى وزارتي الخارجية منذ عام تقريباً.

وأخيراً، قال الرئيس التركي إن العمل متواصل على تصحيح العلاقات مع القاهرة ودول أخرى في المنطقة، مشيراً إلى أنه لا يمانع في رفع مستوى التفاوض مع هذه الدول.

