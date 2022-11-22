فوزٌ تاريخي للمرأة في انتخابات البحرين

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المنامة - الوكالات: حققت المرأة البحرينية إنجازاً تاريخياً بفوزها بثمانية مقاعد برلمانية في انتخابات البحرين النيابية والبلدية 2022، وهو أكبر عدد من النساء يصل لقبة البرلمان في تاريخ المملكة.

وسجلت الانتخابات البرلمانية والبلدية 2022، وهي سادس انتخابات تشهدها البلاد، مشاركة واسعة بنسبة 73 في المئة، فيما تجاوزت نسبة التغيير في البرلمان 80 في المئة بوصول 33 نائباً جديداً إلى البرلمان.

وواصل المستقلون السيطرة على البرلمان بوصول 36 نائباً مستقلا للبرلمان يشكلون 90 في المئة من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.

وجرت الانتخابات البرلمانية والبلدية 2022 يومي 12 نوفمبر (يوم الاقتراع الرئيسي) و19 نوفمبر (جولة الإعادة)، لانتخاب 40 عضوا في مجلس النواب و30 عضوا في المجلس البلدي.

وحققت النتائج النهائية لانتخابات 2022 بجولتيها انتصاراً للمرأة من خلال فوزها بـ8 مقاعد في مجلس النواب و3 مقاعد في البلدية. وتنافس في الانتخابات النيابية للفصل التشريعي السادس 334 مرشحا من بينهم 74 سيدة فازت 8 منهن، فيما تنافس في الانتخابات البلدية 173 مرشحا من بينهم 20 سيدة فازت 3 منهن.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة قد أصدر مرسوماً في منتصف شهر يونيو الماضي بتعديل وزاري وصف بأنه الأكبر في البحرين منذ العام 1973، وتقلدت المرأة فيه اربع حقائب وزارية وغلبت الوجوه الشابة والجديدة على التشكيل الجديد.

وتنافس في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي انتهت السبت 507 مرشحين من بينهم 94 سيدة، وهو رقم قياسي يعد الأكبر في تاريخ المسيرة الديموقراطية البحرينية، ويتجاوز ما تم تسجيله في جميع الدورات الانتخابية السابقة.

وتحمل هذه الجولة من الانتخابات النيابية والبلدية 2022 أهمية خاصة كونها تتزامن مع مرور عقدين على أول انتخابات برلمانية وبلدية في المملكة.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 73.18%، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق أول انتخابات عام 2002.

وعقب نهاية جولة الإعادة، ثمنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات، عالياً الحضور الشعبي التاريخي في الاستحقاق الوطني الانتخابي.

وللسلطة التشريعية في البحرين جناحان، مجلس النواب ومجلس الشورى، وتجري الانتخابات لاختيار (40 عضواً) لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

وتختص المجالس البلدية في اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على حماية البيئة.

