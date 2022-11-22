محمد بن راشد: المجلس الاتحادي يرسخ نهج الشورى

عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: افتتح نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أمس، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17 للمجلس الاتحادي للبلاد. وقال الشيخ محمد عبر حسابه الرسمي على «تويتر» إن «المجلس يمثل ويرسخ نهج الشورى في دولة الإمارات الذي توافقت عليه إرادة المؤسسين»، قبل أن يختتم قائلاً: «تمنياتنا لأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم وتعزيز التوافق والتشاور والتعاون بين كافة سلطات الدولة». ومنذ تأسيسه سنة 1972، عقد المجلس 55 دور انعقاد، منها خمسة أدوار غير عادية لمناقشة القضايا العامة التي تتعلق بمصالح البلاد والمواطنين. ويحظى المجلس بدور استشاري في صناعة القرار الإماراتي. ويعرف المجلس الوطني الاتحادي بـ«السلطة التشريعية للإمارات العربية المتحدة»، ويحتل المرتبة الرابعة بين سلطات البلاد الخمس المنصوص عليها دستورياً.