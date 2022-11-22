الرئيس التركي: قصف العراق وسورية مستمر.. ونناقش حملة برية

عربيات ودوليات

أنقرة - الوكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس، أن العملية العسكرية في شمال العراق وسورية «لن تبقى محدودة بالعملية الجوية وما تم تنفيذه حتى الآن»، مؤكداً أن العملية ستستمر. وأضاف اردوغان: «تم تدمير 45 هدفاً في شمال العراق، و44 هدفاً في سورية»، مشيراً الى أن «70 مقاتلة شاركت في العملية العسكرية الناجحة». وأشار الى أن «التنظميات الارهابية» تعرف أن تركيا ستقوم بالعمل العسكري ضدها «في أي وقت ومن دون سابق انذار». ونقلت شبكة «سي. ان. ان ترك» التركية عن اردوغان قوله ان «العمليات في شمال سورية والعراق لا تقتصر على الحملة الجوية، وستجري مناقشات بشأن مشاركة قوات برية». ووفق الرئيس التركي، فان «حجم القوات البرية التي سوف تشارك في العملية تحدده القوات المسلحة في حينه». واستشهد، الأحد، عدد من العسكريين السوريين نتيجة هجوم القوات التركية على عدد من المناطق والنقاط العسكرية في ريفي حلب والحسكة. وتأتي الهجمات التركية بعد أيامٍ من اتهام أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف تفجير عبوة ناسفة في اسطنبول.