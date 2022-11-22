بايدن: العنف المسلح في الولايات المتحدة «وباء مدمر»

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واشنطن – الوكالات: وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، العنف المسلح في الولايات المتحدة بأنه «وباء مدمر»، مشددا على ضرورة مواجهته، والحاجة إلى استجابة السلطات في وقف تأثيره المتصاعد على المجتمع.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، «يجب الرد على وباء عنف السلاح»، لافتا إلى أن العنف المسلح له تأثير مدمر ومتصاعد على المجتمع الأميركي. يذكر أن بايدن أدلى بهذا التصريح أثناء تعليقه على حادث إطلاق للنار في ملهى ليلي في بلدة كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو، ليلة الأحد، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 18، وتم اعتقال المشتبه فيه.

وتظاهر عشرات الآلاف من المواطنين الأميركيين، في العاصمة واشنطن، الأحد، وأنحاء الولايات المتحدة الأميركية كافة، احتجاجًا على تزايد أحداث العنف المسلح، بعد مقتل العشرات في حوادث عنف وإطلاق نار بمناطق متفرقة من البلاد.

وحسب «رويترز»، فقد طالب المحتجون، أعضاء مجلس النواب، بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح، بعد المذبحة التي وقعت داخل مدرسة ابتدائية، الشهر الماضي، بولاية تكساس.

فيما أعلنت منظمة «مسيرة من أجل حياتنا»، التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، تنظيم أكثر من 450 تجمعًا، في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو. وشهد عام 2016 قيام مسلح بقتل 49 شخصا في ملهى ليلي للشواذ في أورلاندو بولاية فلوريدا، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

وكان الهجوم في ذلك الوقت هو أسوأ إطلاق نار جماعي في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وبعد تكرار حوادث العنف وإطلاق النار في أماكن متفرقة من الولايات المتحدة، بات المواطن الأميركي لا يشعر بالأمن، وبعد حادث قتل مراهق أميركي «18 عامًا» لعشرة أشخاص من أصول إفريقية في عملية عنصرية بمتجر تسوق في بافالو بولاية نيويورك، اعتمد الأهالي على شركات أمنية خاصة لتأمين المنشآت والسيارات، وحماية الأفراد.

