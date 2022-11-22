بايدن أول رئيس أميركي يبدأ عقده التاسع في المنصب

عربيات ودوليات

قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أتم، أمس، عامه الثمانين، أصبح أول رئيس أميركي في المنصب وهو في العقد التاسع من العمر، مما أثار تساؤلات حول العمر المناسب لأداء مهام المنصب.

إلا أن الصحفية ذكرت أن العمل بعد عمر الـ 80، ورغم أنه لا يزال استثناءً، إلا أنه لم يعد نادرا كما كان من قبل. ففي العقود الاخيرة، زاد عدد من هم في العقد التاسع، بين الـ 80 والـ90 عاما، ممن لا يزالوا في قوة العمل، وارتفع من 110 آلاف أي حوالى 2.5% من تلك الفئة في عام 1980 إلى نحو 734 ألفاً أو حوالي 6% في عام 2019، وفقا لتحليل أجرته الصحيفة لبيانات مكتب إحصائيات العمل، وإن كان هذا الرقم قد بدأ في التراجع بعد بدء وباء كورونا، ليعود إلى 5.5% في العام الماضي.

وأوضحت «واشنطن بوست» أن هذا الأمر منطقة، نظرا لأن متوسط عمر الأميركيين قد زاد بشكل مطرد، من 47 للأطفال المولودين في عام 1900 إلى 68 للمولودين في عام 1950 ثم 79 عاما للمولودين في 2019، وفقا لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة، وإن كانت الأرقام قد تراجعت في العامين الأخيرين أيضا.

وبما أن هناك عددا متزايدا ممن هم فوق الثمانين عاما في الولايات المتحدة، فإنه هناك سببا لأن يظل الكثير منهم ضمن قوة العمل، ولو كانوا يتمتعون بالصحة، فإن الخبراء يقولون إنه لا يوجد سبب يمنعهم من العمل.

ولا يبدو بلوغ بايدن سنّ الثمانين أمراً غير مألوف في صفوف طبقة سياسية تندر فيها الوجوه الشابّة إلى حدّ يدفع بالكثيرين إلى تسميتها بـ«سلطة المسنّين».

وعلى سبيل المثال تبلغ رئيسة مجلس النواب المنتهية ولايتها نانسي بيلوسي 82 عاماً بينما يصغرها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بعامين فقط. في حين يحتفل زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قريباً بعيد ميلاده الـ72.

