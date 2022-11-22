الوثائق السرية.. هل وشت إيفانكا ترامب بوالدها؟

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بعد قرارها بعدم الانخراط في الحياة السياسية، تدور الشبهات حول إيفانكا ترامب وزوجها، بقضية الإبلاغ عن الوثائق السرية التي عثر عليها في منتجع «مار إيه لاغو» مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وزعم، مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب في حوار مع قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية ان إيفانكا، البالغة من العمر 41 سنة، وزوجها كوشنر هما من أبلغا السلطات المختصة عن وجود وثائق سرية في منزل ترامب. وأعلن ترامب الأسبوع الماضي رسميا خوض انتخابات 2024، ولكن ما أثار الانتباه هو أن ابنته إيفانكا كانت غائبة عن الاحتفال في فلوريدا. وبعد دقائق، أصدرت ابنته إيفانكا بيانًا، مؤكدة أنها لا تخطط للانخراط في السياسة وأن الأولوية الفترة المقبلة لأطفالها. وقالت إيفانكا في بيان: «أنا أحب والدي كثيرًا. هذه المرة أختار إعطاء الأولوية لأطفالي الصغار والحياة الخاصة التي نخلقها كأسرة واحدة. لا أخطط للانخراط في السياسة». وأضافت: «بينما سأحب والدي دائمًا وأدعمه، سأفعل ذلك بعيدًا عن الساحة السياسية. أنا ممتنة لشرف خدمة الشعب الأميركي وسأظل دائمًا فخورة بالعديد من إنجازات إدارتنا».