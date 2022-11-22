بوجلبان يرشح فرنسا للقب

دوليه

يرى اللاعب التونسي السابق أنيس بوجلبان أن منتخب فرنسا متكامل فنيا، ورشحه للفوز بلقب المونديال.

وقال بوجلبان في تصريحات لبرنامج «البريمو» الذي يذاع على قناة «TeN» المصرية: «منتخب فرنسا يضم عناصر قوية، مثل أنطوان غريزمان، وعثمان ديمبلي، وكيليان مبابي، وهو المرشح الأقوى للتتويج باللقب». وأضاف نجم الأهلي المصري والصفاقسي التونسي السابق: «أتوقع أن يصل منتخب فرنسا إلى أبعد نقطة في كأس العالم، رغم غياب مهاجمه كريم بنزيمة.. ومواجهة تونس معه ستكون الأصعب في الدور الأول، وأتمنى أن يظهر المنتخب التونسي بشكل قوي في البطولة». وأردف: «مباراة تونس أمام الدنمارك صعبة أيضا، لكن المنتخب التونسي لديه القدرة على تحقيق نتيجة إيجابية».

