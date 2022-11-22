زياش: نستعد بحماس وجدية

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أكد المغربي حكيم زياش إن الأجواء جيدة داخل معسكر منتخب بلاده، الذي يستعد لمواجهة كرواتيا غداً الأربعاء في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة. وأضاف زياش في تصريح لموقع الاتحاد المغربي لكرة القدم: «نستعد بكل حماس وجدية، قدمنا مباراة جيدة أمام جورجيا ولعبنا بطريقة جيدة، نحن نركز حاليا على المباراة الأولى أمام كرواتيا». وتابع: «كل اللاعبين يشعرون بالفخر ويعرفون ما عليهم فعله». وأكمل: «نحن في مرحلة متقدمة من الاستعدادات،، وكل واحد يعرف ما ينتظره وما يجب تقديمه، إذا وقفت على الأجواء فإنك ستجدها رائعة، ونحن مطالبون بترجمة ذلك في الملعب». وختم: «إلى جانب هذه الأجواء الجيدة، هناك عمل شاق وشعور بالمسؤولية وهدفنا أن نوقع على بداية جيدة».

