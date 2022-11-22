بداية قوية للإنكليز

دوليه

بدأت انكلترا مونديال قطر 2022 بأفضل طريقة ممكنة بتغلبها على إيران 6-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد خليفة الدولي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية. وأنهى المنتخب الإنكليزي الشوط الأول بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من: جود بلينغهام (35)، وبوكايو ساكا (44)، ورحيم سترلينغ (45+1).

واضطر البرتغالي كارلوس كيروش لتبديل حارس مرماه علي رضا بيرانفاند بعد إصابته في الشوط الأول اثر كرة مشتركة مع زميله مجيد حسيني في الدقيقة 16. وانتظر الإنكليز حتى الدقيقة 35 لافتتاح التسجيل عبر رأسية بلينغهام الذي حول ركنية لوك شو إلى شباك الحارس البديل حسين حسيني.

وانضم بلينغهام البالغ من العمر 19 عاماً و145 يوماً إلى قائمة مميزة في تاريخ منتخب الأسود الثلاثة بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في النهائيات بعد مايكل أوين (18 عاماً و190 يوماً)، كما بات نجم بوروسيا دورتموند الألماني ثالث أصغر لاعب يبدأ أساسياً مع المنتخب الإنكليزي في مباراة بالمونديال، بعد أوين في 1998 (18 سنة و198 يوما)، ولوك شاو في 2014 (18 سنة و347 يوما).

وأضاف ساكا الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد أن هيأ له الكرة المدافع هاري ماغواير (44)، وبعدها بدقيقتين استغل سترلينغ عرضية هاري كين وأضاف الهدف الثالث. وفي الشوط الثاني سجل ساكا هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 62، قبل أن يقلص مهدي طارمي النتيجة بإحرازه أول أهداف إيران بعد 3 دقائق. ووضع البديل ماركوس راشفورد بصمته بتسجيله الهدف الخامس لإنكلترا في الدقيقة 71، ثم اختتم البديل الآخر جاك غريليش مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 90. وعاد طارمي ليسجل الهدف الثاني لإيران في الدقيقة 13 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بتقنية «الفار».

