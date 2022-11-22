فان دايك: أحب مواجهة البرازيل

دوليه

أعرب مدافع هولندا فيرجل فان دايك عن فخره بقيادة منتخب بلاده في كأس العالم، مؤكداً صعوبة المباريات التي تتظر «الطواحين» في البطولة. واستهل فان دايك حواره مع موقع «فيفا» بالحديث عن الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر2020 وحرمته من المشاركة في اليورو. وعن ذلك قال «كانت صعبة للغاية، عملت بقوة للمشاركة في اليورو، ولكن لسوء الحظ لم يكن ذلك ممكنناً، ليفربول لم يكن يسير بصورة جيدة أيضاً، وأردت تقديم المساعدة، لكني شعرت بقلة الحيلة». وتابع: «عدت للمنتخب للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم في سبتمبر 2021، وكنا نعلم أنه يتوجب تقديم كل شيء ممكن، ولحسن الحظ تأهلنا لكأس العالم». وعن عدم خسارة هولندا منذ عودته علق: «هذا صحيح، لكن لا يتعلق الأمر بي وحدي، أدرك تأثيري الكبير في المجموعة فأنا القائد وألعب في مركز هام يؤثر كثيراً في أسلوب لعب الفريق من خلال القيادة والتنظيم، لكن في النهاية علينا الفوز معاً، أرى أننا نملك فريقاً رائعاً بجودة عالية». وتطرق لمشاركته الأولى في كأس العالم قائلا «الأمر مذهل، هذا أمر تطلعت له منذ فترة طويلة، كان من المخيب للآمال عدم التأهل للبطولة الماضية، كان وقتاً صعباً للغاية لي ولكل هولندا». واسترسل «وبالتالي من الرائع الوصول أخيراً لكأس العالم، فحلمي منذ الصغر هو تمثيل بلدي في كأس العالم، والأمر يمثل حافزا إضافيا لي الآن كوني القائد، آمل أن أحقق شيئا خاصا». أما عن خصوم هولندا في المجموعة الأولى بالمونديال فصرح «مواجهات كأس العالم ليست سهلة، لا يهم من ستواجه، لكن أعتقد أن السنغال ستكون المباراة الأصعب». وأردف «الإكوادور خصم صعب للغاية أيضاً ويلعب بصورة مختلفة عن باقي الفرق، كل مباراة ستمثل تحد جديد». وعن الفريق الذي يرغب في مواجهته في قطر أفصح «أحب كثيراً مواجهة البرازيل».