بايدن لمدرب أميركا: أنا جاهز

دوليه

أجرى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، اتصالا هاتفيا بالمنتخب الأميركي المتواجد حاليا في قطر، لحث لاعبي المدرب غريغ برهالتر على مفاجأة كل المشاركين في كأس العالم.

وقبل أن يخوض المنتخب الأميركي مباراته الأولى بالمونديال أمام ويلز(أمس)، تجمع الفريق للاستماع لبايدن، وهو يقدم كلمات التشجيع للمجموعة التي اعترف بأنها ليست مرشحة لنيل اللقب. وحصد المنتخب الأميركي المركز الثالث، في أول نسخة من بطولات كأس العالم التي أقيمت في عام 1930، لكنه فشل بعدها في الوصول لأبعد من دور الثمانية، علما بأنه بلغه مرة واحدة في عام 2002. وقال بايدن، الذي أتم عامه الـ80 أول من أمس، لبرهالتر: «أيها المدرب ضعني في التشكيل، أنا جاهز للعب». وأضاف: «أنتم يا رفاق غير مرشحين، لكن سأقول لكم شيئا.. لديكم بعض اللاعبين من الأفضل في العالم، وأنتم تمثلون بلدكم، وأعلم أنكم ستلعبون بكل قوتكم.. لذلك دعونا نفاجئهم جميعا». وتابع: «حافظوا على ثقتكم في بعضكم، العبوا بأقصى ما تستطيعون، لأجلكم ولأجل عائلاتكم، لأجل زملائكم، والبلد كله يدعمكم». ورد برهالتر: «هذه رسالة رائعة للغاية، سيدي الرئيس.. الفريق ككل متواجد هنا حاليا، ونحن نقدر حقا دعمك، ونحن جاهزون».

ويواجه المنتخب الأميركي أيضا في المجموعة الثانية المنتخبين الإنكليزي والإيراني، علما بأنه يعود للمشاركة في المونديال، بعدما غاب عن النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018.

وأضاف بايدن: «كنت أتمنى أن أتواجد لرؤيتكم، حقا كنت أتمنى التواجد.. اذهبوا لتحقيق الانتصار، العبوا بكل قوتكم وطاقتكم.. أعلم أنكم ستفعلون ذلك».

