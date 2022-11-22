طاقم تحكيم إماراتي يقود مباراة إسبانيا وكوستاريكا

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، طاقم حكام مباراة إسبانيا وكوستاريكا، المقرر إقامتها غداً الأربعاء، على ملعب الثمامة، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات. وسيدير اللقاء الحكم الإمارتي محمد عبد الله، وسيعاونه الثنائي محمد الحمادي وحسن المهري، فيما سيكون نينج ما حكما رابعا. وسيكون حكم الفيديو عبد الله الماري، ويعاونه محمد بن جهاري، أما حكم الفيديو لحالات التسلل برونو بيريز، ويعاونه توماسيز كوياتكوسكي. فيما سيدير مواجهة مباراة ألمانيا واليابان، السلفادوري إيفان بارتون، وسيعاونه ديفيد موران وزاكيري زيجلار، فيما سيكون سعيد مارتينيز حكما رابعا. وسيكون حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويعاونه أرماندو فيلاريال، أما حكم الفيديو لحالات التسلل كاثرين نيسبيت، ويعاونه فيرناندو جاريرو. أما مباراة المغرب وكرواتيا، فسيديرها الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، وسيعاونه الثنائي جوان بابلو ودييغو بونفا، فيما سيكون كيفين أورتيغا حكما رابعا. وسيكون حكم الفيديو جوليان باسكونان، ويعاونه ليودان غونزاليس، أما حكم الفيديو لحالات التسلل نيكولاس تاران، ويعاونه باولو فاليري. فيما سيدير مواجهة بلجيكا وكندا، الحكم الزامبي جياني سيكازوي، وسيعاونه جيرسون دوس سانتوس وأرسينيو مارينغولا، وسيكون يوشيمي ياماشيتو حكما رابعا. وسيكون حكم الفيديو جوان سوتو، ويعاونه نيكولاس غالو، أما حكم الفيديو لحالات التسلل موكران جوراري، ويعاونه ماسيميلانو إيراتي.