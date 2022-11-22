روني يسخر من رونالدو

دوليه

سخر النجم الإنكليزي واين روني، مهاجم مان يونايتد السابق، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الحالي، بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم خلالها «الغولدن بوي». وكان كريستيانو قد هاجم روني، وأكد أنه يشعر بالغيرة منه، لأنه (رونالدو) مازال يلعب في مستوى عال، بينما روني اعتزل كرة القدم وهما في نفس المرحلة السنية. وتواجد روني في أحد ستوديوهات تحليل مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم وسئل عن رونالدو، ليرد بشكل يحمل في طياته السخرية. وبحسب صحيفة «ديلي ميل« البريطانية، فقد وجهت مقدمة الاستوديو سؤالا إلى روني، قالت فيه: «إذا كنت تمتلك ميسي وهاري كين ورونالدو، من سيبدأ أساسي في تشكيلتك، ومن ستجلسه على دكة البدلاء، ومن ستبيعه؟». فرد روني: «سألعب بميسي في التشكيل الأساسي، بينما سيكون كين على دكة البدلاء، وسأبيع رونالدو، لأنه لا يلعب من أجل الفريق».

