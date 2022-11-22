كاسياس يتوقع تألق ميسي ونيمار

دوليه

يعتقد الحارس الإسباني إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، أن لقب الأفضل في المونديال سينحصر بين الثنائي نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي، في ظل إصابة الفرنسي كريم بنزيمة. وخرج بنزيمة من قائمة فرنسا السبت، حيث تأكد عدم لحاقه بالبطولة. وقال كاسياس، أول من امس، في تصريحات ل«راديو ماركا« حول توقعاته لأفضل لاعب في المونديال: «في البداية كنت أتوقع بنزيمة، لكن بعد إصابته، قد يكون نيمار أو ميسي». وأضاف: «يبدو أن كريستيانو ذهب إلى قطر كضيف.. لا يرشحه الناس بسبب كل ما فعله في مان يونايتد.. لكنهم نسوا أنه فعل الكثير (قبل العودة إلى إنكلترا)».

