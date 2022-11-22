السعودية في مهمة صعبة أمام الأرجنتين

دوليه

يقص المنتخب السعودي، شريط مبارياته في المونديال اليوم بمواجهة منتخب الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي على ملعب لوسيل ضمن المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا لقاء المكسيك مع بولندا.

وهذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها الأخضر السعودي مواجهاته في المونديال، بلقاء منتخب من قارة أميركا الجنوبية في سادس مشاركاته بالمونديال . ويحمل الأخضر سجلا سلبيا في مبارياته الافتتاحية بكأس العالم، حيث لعب 5 مواجهات خسر أربعة منها وتعادل في مباراة وحيدة . وسجل لاعبو السعودية ثلاثة أهداف في المباريات الافتتاحية، بينما اهتزت شباكهم 18 مرة .

ولعب الأخضر أمام المنتخبات الأوروبية 4 مرات، فيما خاض لقاء وحيدا ضد منتخب أفريقي، وتحديدا أمام تونس عندما تعادلا بهدفين لمثلهما في مونديال ألمانيا 2006. وتلقى أكبر النتائج في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عندما خسر في افتتاح مشواره بنسخة 2002 بكوريا واليابان أمام ألمانيا بثمانية نظيفة، وفي مونديال روسيا 2018 اهتزت شباكه بخماسية نظيفة أمام روسيا.

أما أقل الخسائر التي تلقاها في المواجهات الافتتاحية فكانت في مونديال 1994 بالولايات المتحدة عندما خسر أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، وفي مونديال فرنسا 1998 خسر بهدف نظيف أمام الدنمارك. واستعدت السعودية جيدًا للبطولة بعد معسكر دام لمدة شهر بدأ في أبوظبي وانتهى في الرياض، خاضت خلاله 5 مباريات آخرها كانت أمام كرواتيا التي انتهت بالهزيمة 1-0 من رفاق لوكا مودريتش.

وعلى الجانب الآخر يأمل ميسي في أن يُنفذ ما قاله سابقًا بأن تكون بداية الأرجنتين قوية لتُسهِّل مَهمة التانغو في المسابقة، مما يضع الكثير من الضغوطات على المنتخب السعودي لمواجهة الطوفان الأرجنتيني المتوقع بقيادة «البرغوث«.

وأعاد «ليو» حالة الهدوء إلى معسكر فريقه، بعد القلق الذي أثاره في تدريبات السبت، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية. وبحسب صحيفة «أوليه« الأرجنتينية، عاد ميسي للتدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية. وتحمل تلك العودة أنباء سارة للمنتخب الأرجنتيني، بشأن استعداد ميسي للمشاركة في المباراة الأولى بالمونديال أمام السعودية اليوم. وتحمل الأرجنتين آمال جماهير بلادها بأن تعود إلى معانقة الكأس الذي حققته أخر مرة بأقدام الاسطورة دييغو مارادونا ورفاقه في المكسكيك عام 1986، لذلك يسعى منتخب «التانغو« إلى تحقيق بداية قوية وتجنب مفاجأت المباراة الأولى.

وفي المباراة الثانية يقود نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي منتخب بلاده بولندا أمام المكسيك أملا بتحقيق بداية قوية واحراز نقاط المباراة الثلاث. وتدرك بولندا صعوية المهمة أمام منتخب عنيد وصاحب تاريخ في البطولة ويطمح بدوره إلى الذهاب بعيداً وهو ما جعل لقاء اليوم متكافئ بين الطرفين.

