غنابري يريد تغيير مركزه

دوليه

أقر سيرجي غنابري، نجم منتخب ألمانيا، بتفضيله اللعب كمهاجم متأخر أكثر من اللاعب كجناح، رغم اعتياده على شغل هذا الدور في فريقه بايرن ميونخ. ويستعد لاعبو المانشافت لخوض أولى مبارياتهم في كأس العالم 2022 غدا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات. وتحدث غنابري في مؤتمر صحافي أول من أمس، قائلا «من المعروف أنني أفضل اللعب خلف المهاجم، لكني أشعر أيضا براحة كبيرة على الأطراف». يأتي ذلك في ظل بحث المدرب الألماني هانز فليك عن أفضل خيار ممكن للعب دور المهاجم في مونديال قطر بعد استبعاد تيمو فيرنر للإصابة. ويملك فليك بعض الخيارات، أبرزها توماس مولر العائد لتوه من إصابة، ونيكلاس فولكرغ المريض، إلى جانب غنابري ويوسوفا موكوكو. ويعد غنابري أحد أبرز لاعبي المانشافت في السنوات الأخيرة، إذ نجح في تسجيل 20 هدفا خلال 36 مباراة دولية، وهو أفضل معدل تهديفي بين كافة لاعبي المنتخب الألماني الحاليين.