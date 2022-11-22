الأخضر ينتظر «الفرج»

دوليه

بات لاعب الوسط سلمان الفرج قائداً لا يُستغنى عنه في خط وسط المنتخب السعودي الذي يُعدّ أحد ركائزه الاساسية في استحقاقه العالمي في المونديال، حيث يأمل في التغلب على اصابة بمفصل الكتف لخوض مواجهة الأرجنتين اليوم في باكورة مواجهات «الأخضر» ضمن المجموعة الثالثة. وتعدّدت الالقاب لابن الـ 33 عاماً في مسيرة طويلة وسجل مثّقل بالانتصارات من «ضابط إيقاع الأخضر» و«جوكر» خط الوسط إلى «موزّع الهدايا« و«رمانة الميزان» حتّى وصل الأمر للقول فيه «إذا حضر سلمان جاء الفرج». ورشّحه كثيرون للاحتراف في أوروبا إلا انه ظل وفياً لقميص الهلال وقاده لاحراز الألقاب والكؤوس المحلية والقارية. ويمتلك الفرج مهارات فنية عالية، فهو قائد بالفطرة وصاحب نكهة كروية فريدة تسمح له بمنح الثقة لزملائه داخل الملاعب، كما يتميّز بتمريراته الثاقبة وصلابته في الدفاع واجادته اللعب على الأجنحة. ويستطيع أن يتخطى الدور الأساسي الذي يوكله به مدربه ليساند ويهاجم ويسجل. ويقول عنه مدرب المنتخب الحالي الفرنسي هيرفيه رونار «أركّز دائماً على الأداء الجماعي. لكن في حال اضطررت إلى الاختيار، فسأنتقي سلمان الفرج، قائد المنتخب وفريق الهلال والذي يشبه في كثير من النواحي الإيطالي تياغو موتا. قدم يسرى وتقنية استثنائية. هو تقريباً ميزان الفريق».

وأثنى عليه مدرب الهلال السابق الروماني كوزمين أولاريو في عامه الأول مع النخبة في 2009 قائلاً «هذا اللاعب الموهوب من الممكن أن يلعب في أي نادٍ أوروبي لما يمتلكه من إمكانات تؤهله لذلك«، فيما ردّ صاحب الشأن المعروف لمدربه السابق من دون أن ينسى فضله عليه، اذ اعتبره أفضل من استفاد من نصائحه داخل المستطيل الاخضر «لأنه كان في بدايتي مع الفريق الأوّل حين برزت وقد استفدت منه الكثير». ولم يكتفِ الفرج بدوره في خط الوسط بل لعب كظهير أيسر وفي المحور والوسط المهاجم ولكن «وجدت نفسي في المحور والوسط المهاجم« كما يقول، وقد شكّل مع سالم الدوسري وياسر الشهراني ثلاثياً ساحراً. وخوفاً من اغراء الأندية المنافسة سارعت ادارة الهلال عام 2021 إلى تجديد عقد الفرج حتّى عام 2025 مقابل صفقة قياسية، حيث حسب وسائل إعلام محلية اتفق اللاعب على تمديد عقده لمدة 4 مواسم بواقع 10 ملايين ريال سعودي عن كل عام (نحو 2.6 مليون دولار). وذكرت صحيفة الرياض العام الماضي أن الفرج الذي لم يكن قد تبقى على فترة عقده سوى 6 أشهر «تلقى عرضاً رسمياً من نادي النصر عبر أحد الوسطاء، بمبلغ يفوق العرض المقدم له من إدارة ناديه، قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع إدارة الهلال».

