دي ماريا يحلم بالتتويج مع ميسي

دوليه

ممرّر رائع، هدّاف المناسبات الكبيرة وأفضل مساعد لليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، سيحاول أنخل دي ماريا في قطر أن يرافق صاحب الرقم 10 في مشوار الفوز باللقب العالمي الثالث للألبيسيليستي.

وقال دي ماريا في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية في عام 2020 «لطالما قلت ذلك: أُفضِّل تقديم تمريرة حاسمة بدلاً من تسجيل هدف. هذا ما يسعدني». ومع ذلك، فإن الجناح الأعسر ترك بصمته في تاريخ منتخب بلاده بهدفين من أهدافه الدولية الـ27.

وفي عام 2008، كان صاحب الهدف الوحيد في المباراة النهائية لأولمبياد بكين ضد نيجيريا، وبعد 15 عامًا تقريبًا، في عام 2021، سجل مرة أخرى بتسديدة ساقطة بقدمه اليسرى ضد البرازيل في المباراة النهائية لكوبا أميركا ومنحه اللقب الأول في المسابقة منذ عام 1993. وسواء التمريرات الحاسمة أو الأهداف، بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، سيقدّم دي ماريا (34 عامًا) كل شيء. وقال «بالنسبة لي، ذلك فريد من نوعه، إنها القمة. ما أفعله في النادي يكون من أجل أن أكون بين اللاعبين الأساسيين الـ11 في المنتخب«، مضيفاً «عندما أدخل إلى أرضية الملعب، أشعر بالقشعريرة. اللعب بهذا القميص هو اللعب من أجل 47 مليون أرجنتيني». وفي مسيرته الكروية مع الأندية، جال دي ماريا في جميع أنحاء القارة العجوز بقدمه اليسرى الساحرة، أذنيه البارزتين، واحتفاله الشهير برسم قلب بأصابع يديه خلال تسجيله للأهداف. ودافع عن ألوان الأندية الكبيرة فقط. وصل في عام 2007 إلى بنفيكا البرتغالي، ثم انتقل إلى ريال مدريد الإسباني ومان يونايتد الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وحاليا مع يوفنتوس الإيطالي.

وقبل أوروبا، تعلم كرة القدم في بلاده، في روساريو، مدينة مسقط رأسه والتي هي أيضًا مدينة ميسي. طفولته، في شارع بيردريال، أثرت عليه كثيرًا لدرجة أنه رسمها بالوشم على ساعده «الولادة في بيردريال هي وستظل أفضل ما حدث لي في حياتي». وفي شوارع هذا الحي الشعبي في روساريو، ساعد الملاك الصغير والده ميغل في توصيل الفحم قبل أن يجد نفسه حول كرة قدم برفقة أصدقائه. وكان متميزاً كثيراً عن رفاقه، فرصده نادي روساريو سنترال، وكانت والدته ترافقه يومياً إلى الحصص التدريبية.

