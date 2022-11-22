ديشان: غياب بنزيمة لن يغير شيئاً

دوليه

لا يشعر مدرب فرنسا ديدييه ديشان بارتباك فني بعد إصابة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، واستبعاده من القائمة التي ستخوض منافسات المونديال. وقال ديشان في مؤتمر صحافي قبل مواجهة أستراليا: «هناك خيارات فنية عديدة في رأسي، وغياب بنزيمة لن يغير شيئا». وأضاف مدرب الديوك: «أنا مقتنع بأن المجموعة قوية بما يكفي بتواجد 25 لاعبا في القائمة، لذا قررت عدم استدعاء لاعب جديد بعد إصابة بنزيمة».

وأشار: «الخطط الهجومية ستتحدد وفقا لطبيعة المنافس، وما يضمن لنا أقصى قدر ممكن من التوازن، فطالما الكرة في حوزتنا لن نواجه مشكلة». وأكد ديدييه ديشان في سياق آخر «إصابة كامافينغا لا تبدو مقلقة، أما فاران فهو جاهز تماما لمواجهة أستراليا». واستطرد «كيليان مبابي لا يزال لاعبا صغيرا في السن، لقد تطور كثيرا في الأعوام الأربعة الأخيرة، وليس مطالبا بالمزيد من المسؤوليات داخل صفوف المنتخب بل هو جزء من الفريق، ويحتاج أيضا مساندة زملائه». وبشأن معاناة منتخب فرنسا من ضغوط وعنصر القيادة داخل الفريق، رد ديشان: «لكل منتخب مساره وطموحه في كأس العالم، نحن ندافع عن اللقب، لدينا بعض عناصر الخبرة مع لاعبين شباب، ولا ينتابني الخوف أو القلق، لأننا بذلنا أقصى جهد لتجهيز الفريق للمباراة الأولى ضد أستراليا، لأنها مهمة، ولكنها ليست حاسمة». وأتم مدرب منتخب فرنسا تصريحاته: «القيادة ليست بالكلام فقط أو ارتداء الشارة على الذراع، منتخب فرنسا لا يزال يضم عددا من اللاعبين الذين يجيدون تحفيز زملائهم داخل الملعب وخارجه».

