تونس تبحث عن بداية قوية أمام الدنمارك

دوليه

تتطلع تونس لبداية قوية عندما تواجه الدنمارك على ستاد المدينة التعليمية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وتأمل تونس في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، أمام منتخب دنماركي يسعى بدوره لإكمال مسيرته الناجحة التي بدأها في أمم أوروبا الصيف الماضي.

وقال المهاجم أنيس بن سليمان (21 عاماً) الذي فضّل اللعب لـ «نسور قرطاج» على الدولة التي ولد فيها الدنمارك ويلعب في بطولتها المحلية مع فريق بروندبي «المجموعة صعبة نوعاً ما وسيكون الأمر صعباً. لكني أعتقد أن كل لاعب سيبذل قصارى جهده لتجاوز دور المجموعات».

وتراهن تونس، الحالمة بالتأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني، على ورقة الخبرة في قطر إذ يخوض وهبي الخزري وديلان برون والياس السخيري ونعيم السليتي مونديالهم الثاني، إضافة إلى وجوه شابة جديدة بقيادة المدرب جلال القادري.

من ناحيتها، وصلت الدنمارك إلى قطر وفي جعبتها كثير لترويه، بداية مع قصة لاعبها كريستيان إريكسن، العائد إلى الملاعب بعد نوبة قلبية كادت تودي بحياته، نجماً لمنتخب بلاده يسعى للابتعاد قدر الإمكان في مونديال قطر.

ولا تعتبر الدنمارك لقمة سائغة لمنافسيها، فهي سبق أن فازت على فرنسا مرتين في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الحالية، فيما قال المدرب كاسبر هيولماند في مقابلة لمجلة وورلد سوكر «كثير من الأشياء حدث منذ عام 2021، ليس فقط في كأس أوروبا».

وبالفعل، فقد خاض فريق الدنمارك 18 مباراة اكتسب خلالها حب وتقدير بلده، وتطور من ناحية اللعب وخاض تصفيات جيدة، في ظل تألق سيمون كاير (ميلان الإيطالي) والحارس كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي) ويواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي).

