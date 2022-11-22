حنبعل.. «الولد الشقي»

دوليه

قد يحظى حنبعل المجبري بالشهرة في تشكيلة المنتخب التونسي المشاركة في المونديال، بحكم دفاعه عن ألوان مان يونايتد الإنكليزي الذي أعاره أخيراً إلى برمنغهام، لكنه أيضاً الأكثر شقاوة بين زملائه وهي خصال يحملها معه منذ أن كان طفلاً وبقيت معه حتى بعد دفاعه عن الفريق الأول لأحد أعرق الأندية في العالم.

ومن نشره صورة له على انستغرام وهو يحمل مسدساً في نادٍ للرماية قبل أن يقوم بحذفها بسبب الانتقادات التي وجهت له، لدخوله في مشاجرة مع زميله السابق في يونايتد البرازيلي أليكس تيليس، أظهر التونسي البالغ 19 عاماً مدى شقاوته من دون أن يؤثر ذلك على حجم موهبته وعطائه في أرضية الملعب.هذه الشقاوة بدأت معه منذ الصغر، وهو كشف في تصريحات سابقة أنه كان الأكثر تعرضاً للعقوبات بين إخوته الثلاث رغم أنه أصغرهم في عائلة مترابطة. ووُلد حنبعل في إيفري-سور-سين، إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وحظي عشقه للعبة كرة القدم بدعم من والده لطفي أستاذ المدرسة ووالدته المعالجة الفيزيائية السابقة.

واعتاد المجبري أن يتبع شقيقه الأكبر في مباريات كرة القدم ويكون التميمة للفريق. منذ نعومة أظفاره، كان حنبعل عازماً على ممارسة لعبة يعشقها. ومع ذلك، لم تكن كرة القدم شغفه الوحيد، إذ مارس السباحة والشطرنج لتطوير قدراته الفكرية، ما ترجم ذكاء في أرضية الملعبو.حلم المجبري بأن يصبح في يوم من الأيام، طبيباً أو محامياً، وهو ما يفسّر حرص والده على استمرار نجله في دراسته. ويمثل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين زيدان مصدر إلهام لحنبعل الذي يعتبر نجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني السابق قدوته، وفي مقام ثان يأتي الفرنسي الدولي السابق حاتم بن عرفة.

وساهم هذا الثنائي في تكوين شخصية المجبري على أرض الملعب نظراً لأنهما يشغلان مركزه المفضل، وهو صانع الألعاب.

وبعد اختياره اللعب لتونس بدلاً من فرنسا، أمل حنبعل أن يقتنع عدد من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المزدوجة، في اختيار «نسور قرطاج»، لأنه يرى أن هذا القرار يمكن أن يفتح لهم أبواب العالمية وأن يساعدهم في البروز على مستوى مسيرتهم الاحترافية.

أول ما يلاحظه أي شخص في مجبري هو شعره المجعّد. اللاعب نفسه مغرم به للغاية بعد أن اعتمد هذه التسريحة منذ الصغر. لم يقص شعره قط ويعتبر تسريحته» جميلة.

