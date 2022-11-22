الجبالي: جاهزون

دوليه

أكد عصام الجبالي لاعب منتخب تونس جاهزيته لمواجهة الدنمارك اليوم في أول مباريات «نسور قرطاج» في المونديال. وقال الجبالي في تصريحات خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «أشكر قطر على هذا التنظيم، فخر لنا كعرب أن يكون التنظيم هكذا، وسعداء بتواجدنا في كأس العالم».

وتابع: «نحن كلاعبين شرف لنا تمثيل منتخب تونس، وإن شاء الله سنشرف بلادنا ونعمل على إسعاد الشعب التونسي، في جميع المباريات». وأكمل: «أنا جاهز بنسبة 100% للمباراة، وإن شاء الله أكون متواجدًا في اللقاء، شرف لي أن ألعب أول مباراة لي في كأس العالم مع منتخب تونس، وسنكون عند حسن ظن الجماهير».

وواصل: «أنا أعيش في الدنمارك، وأعتقد أن الدنماركيين يحترمون تونس والكرة التونسية، ستكون مباراة قوية بين المنتخبين، وأمامنا 90 دقيقة وسنرى من سيفوز».

وأختتم: «أرى أن الحظوظ متوفرة للمنتخب التونسي عن الدنمارك، ولدينا ثقة في الفريق، وإن شاء الله نترشح للدور الثاني من البطولة».

