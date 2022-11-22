الهيدوس يعتذر

دوليه

اعتذر قائد منتخب قطر حسن الهيدوس لجماهير العنابي بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية 0-2 ضد منتخب الإكوادور، في أولى مباريات المونديال. وقال الهيدوس إنه لا النتيجة ولا الأداء أعجبت لاعبي العنابي «من الممكن أن تخسر ولكن يجب أن تقدم أداءً قوياً». مشيراً الى أن المنتخب القطري سيحاول تقديم الأفضل في المباراتين القادمتين. وأضاف: «أول نصف ساعة كانت الخطوط بعيدة عن بعضها البعض وهذا ما كلفنا غالياً، عندما تلافينا هذه النقطة بدأنا نجاري منافسنا، رغم ذلك المنتخب لديه أفضل». ورداً على سؤال حول ما إذا كان لاعبي العنابي عانوا من ضغط المباراة الافتتاحية أجاب: «نحن من وضعنا الضغط على أنفسنا وأردنا أن نقدم أفضل ما لدينا في أول مباراة».

