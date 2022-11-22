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دوليه

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فالنسيا: الفوز دافع لبلوغ الدور التالي


أكد قائد منتخب الإكوادور، إينر فالنسيا، أن تحقيق الانتصار في أولى مباريات المونديال، سيعطي منتخب بلاده ثقة كبيرة من أجل تخطي دور المجموعات. وقال فالنسيا لأول من أمس: «الفوز في افتتاح كأس العالم وعلى البلد المضيف له طعم خاص، رغم أنه أمر في غاية الصعوبة، ونحن سعداء بتحقيق هذه النتيجة الإيجابية التي تعطينا أفضلية في بداية المنافسات». وتابع: «في كأس العالم يحتاج المنتخب للعب 3 مباريات في نفس المستوى، كون جميع المنتخبات لديها دوافع مختلفة بعد أن تخوض المباراة الأولى لها، وحاليا ينصب تركيزنا على المباراة القادمة أمام هولندا». وأوضح: «الإصابة التي تعرضت لها ليست مقلقة، وسأكون جاهزا للمباراة القادمة من أجل خوض تحد جديد مع بقية زملائي».


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