«الأمير البار»

دوليه

زاد حضور الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفل افتتاح كأس العالم 2022، هيبة وجمالاً إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وكبار الحضور من الملوك والأمراء والشيوخ والرؤساء الذين تزينت بهم المنصة الرئيسية في ستاد البيت مساء الأول من أمس.

وفازت الدوحة بشرف تنظيم كأس العالم 2022 في ديسمبر من العام 2010، في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي أسهم في نهضة قطر وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ هذه الدولة التي تحولت اليوم في عهد الشيخ تميم بن حمد إلى رقم صعب على مختلف الأصعدة.

ولحظة وصوله إلى ستاد البيت لافتتاح العرس الكروي العالمي أظهر الأمير تميم قدرا كبيرا من البر والاحترام والتقدير لوالده، حيث توجه إليه مباشرة وانحنى أمامه مقبّلا يده.

ونجحت اللجنة المنظمة على مدار 30 دقيقة، في إبهار العالم بأسره من خلال حفل ذي طابع عربي خليجي يتناسب في الوقت نفسه مع كل الثقافات الشرقية والغربية. وتابع الآلاف في ستاد البيت والملايين خلف الشاشات في جميع أنحاء العالم اللوحات الفنية التي تضمنها الحفل، بيد أن الفيديو التاريخي النادر الذي يظهر خلاله الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومجموعة من أصدقائه، وهم يمارسون كرة القدم، في لقطة مميزة كانت أبرز مشهد في حفل افتتاح مونديال 2022. وعلى أرض ترابية ظهر الشيخ حمد بن خليفة وهو يقف حارس مرمى، ونجح في منع إحدى التسديدات من المرور، بينما كان يقف بين قائمين معدنيين وعارضة كانت عبارة عن خيط. وعندما عاد البث المباشر إلى أرضية الملعب، ظهر الشيخ حمد ضاحكا، وبدت عليه ملامح السعادة والفرح وسط تصفيق حار من كبار الحضور والمشجعين في أرجاء الستاد، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أكثر سعادة إلى جانب والده، حيث قدّم لوالده قميصاً مشابهاً للذي كان يرتديه في تلك المناسبة، وطلب توقيعه عليه في مشهد وفاء رائع وموقف يخلد في سجلات البر والعرفان بجهود الوالد في صناعة قطر الحديثة.

