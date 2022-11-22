سانشيز: التوتر سبب الهزيمة

دوليه

اعترف الإسباني فيليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر، بأن لاعبيه لم يقدموا أفضل مستوياتهم خلال الهزيمة أمام الإكوادور 0-2 أول من أمس. وأشار مدرب العنابي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى أنه لا بد من غلق صفحة الهزيمة، والتركيز في اللقاء المقبل أمام السنغال، لأنه سيكون أصعب.

وتابع: «منتخب قطر لديه المقومات للتحسن، لكن اللاعبين عانوا من التوتر، وافتقدوا الدقة في التمريرات، ولم يستطيعوا التعامل بشكل إيجابي مع هجوم المنافس». واعترف سانشيز بأن المنتخب الإكوادوري استحق الفوز، موجها له التهنئة. وأردف: «خسرنا لأننا ارتكبنا أخطاء في بداية المباراة، خاصة فيما يتعلق بالتمرير أو التعامل مع هجمات الإكوادور، واستطاع المنافس استغلال الأمر».

واعتبر أنه كان هناك قدر من التحسن في الشوط الثاني، لكن ليس على المستوى المطلوب، مضيفا: «خضنا أولى مبارياتنا في المونديال، وهو ما أرهب وأقلق اللاعبين.. الإعداد كان جيدا، لكننا نلعب لأول مرة في كأس العالم». وعن مغادرة الجماهير القطرية المباراة مبكرا، قال سانشيز: «كان لدي الكثير من العمل في الملعب للتركيز عليه.. لكننا وجدنا دعما كبيرا من الجميع، وعلينا أن تتحسن». وأكد أنه يأسف لأن المنتخب القطري لم يكن عند حسن ظن الجماهير، لكن الأهم هو أن يتعلم الفريق الدرس. وختم بأن العنابي استعد للمباراة الافتتاحية بقوة، وذاكر منافسه «لكن على أرض الملعب تبقى التنافسية مطلوبة لتقديم مستويات جيدة».

