ألفارو: عرفنا كيف نتعامل مع قطر

دوليه

قال مدرب المنتخب الإكوادوري غوستافو ألفارو إن المباراة كانت في غاية الأهمية فمنتخب قطر هو بطل آسيا ويمتلك خبرات كبيرة بالإضافة إلى أن لاعبي المنتخب الإكوادوري هم من الشباب، ورغم ذلك تمكنوا من التعامل مع المباراة بشكل رائع.

وأضاف غوستافو أن الجميع استمتع كثيراً بحفل الافتتاح الذي عبر عن ثقافة الدولة المستضيفة وجعل الجميع يتعرف على دولة قطر عن قرب.

وحقق المنتخب الإكوادوري الفوز بهدفين دون رد على نظيره منتخب قطر في افتتاح مباريات كأس العالم.

وقال ألفارو إن مهاجم الفريق إينر فالنسيا، سيكون جاهزا لمواجهة هولندا بعدما نجح قائد المنتخب في تسجيل هدفي فوز فريقه في مباراته مع قطر.

وأصبح فالنسيا أفضل هداف في تاريخ مشاركات الإكوادور بكأس العالم، برصيد خمسة أهداف، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول في المباراة أمام البلد المضيف. وكان فالنسيا قد أثار قلق جماهير فريقه بعدما تعرض لإصابة في الركبة في الشوط الأول، ولم يكن قادرا على إكمال المباراة، ليخرج قبل 15 دقيقة من النهاية.

لكن ألفارو، قلل من المخاوف حول غياب المهاجم البالغ من العمر 33 عاما عن مواجهة هولندا في ستاد خليفة الدولي يوم الجمعة المقبل، وأشاد بقائد الفريق الذي أسكت كل منتقديه. وأضاف: «هو الهداف التاريخي للمنتخب، وهو يمر بمرحلة صعبة وقد أثيرت عدة مرات تساؤلات بشأنه في الإكوادور». وتابع ألفارو: «لقد تمكن من التسجيل وهذا يعني الكثير بالنسبة له، لقد تعرض أربعة أو خمسة لاعبين لبعض الكدمات لكنها ليست خطيرة». وأوضح: «إينر سيلعب أمام هولندا ولا يوجد شك في ذلك».

