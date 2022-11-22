الأولمبي وفلسطين في «الودية الثانية»

دوليه

يتواجه المنتخب الأولمبي مع ضيفه الفلسطيني في 6:30 مساء اليوم على ستاد نادي الشباب في لقاء ودي ثان ضمن استعدادات الطرفين للاستحقاقات المقبلة.وكان «الأزرق الأولمبي» خسر 1 – 2 أمام نظيره الفلسطيني في اللقاء الودي الأول الذي اقيم يوم السبت الماضي. في سياق آخر، يواصل المنتخب الأول تدريباته في المعسكر المقام في مدينة دبي استعدادا للقاء منتخب الجزائر المحليين ودياً يوم الجمعة المقبل. وكان الأزرق هزم نظيره اللبناني 2 - 0 في المباراة الودية الدولية التي أقيمت السبت الماضي على ستاد الشرطة ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب في الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة «خليجي 25» التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية خلال الفترة من 6 الى 19 يناير المقبل.