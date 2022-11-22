تأهل فايز والمزين والتميمي في «الإسكواش الدولية»

دوليه

تمكن لاعب منتخب الكويت للاسكواش فلاح فايز من كسر كل التوقعات بالاطاحة بالمصنف الثالث المصري خالد لبيب وبعد مباراة ماراثونية بالفوز عليه 3 - 2 ليتأهل فايز الى الدور نصف النهائي في بطولة الكويت الدولية الثانية للمحترفين والتي انطلقت السبت الماضي على ملاعب مركز الشيخ سالم الصباح الدولي بمقر اتحاد اللعبة في جنوب السرة.وتمكن لاعب المنتخب عبدالله المزين من اقصاء المصنف الخامس في البطولة وهو وينغ شونغ من هونغ كونغ بنتيجة بالفوز عليه 3 -1، فيما تغلب اللاعب عمار التميمي على الانكليزي لويس دويثي 3 – 0، ليحجز 3 لاعبين كويتيين بطاقاتهم في الدور نصف النهائي للبطولة. وتختتم البطولة غدا الاربعاء على الملعب الزجاجي في مقر الاتحاد علما ان جوائز البطولة تبلغ 12 الف دولار وهي تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة.