استراتيجية الأمن الغذائي.. «غائبة»

مال وأعمال

أوصى تقرير رقابي بضرورة اعتماد خطة استراتيجية قابلة للقياس والمتابعة وتضمن استقرار الأمن الغذائي، تفعيل نظام الرقابة والتفتيش على قسائم الإنتاج النباتي والحيواني من خلال اعتماد خطة دورية تضمن تطبيق اشتراطات الهيئة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما أوصى التقرير بضرورة أهمية إحكام الرقابة الداخلية في هيئة الزراعة على الموارد البشرية لتحقيق الاستقرار الاداري بالهيئة وتمكين الموظفين من أداء مهامهم على أكمل وجه.

كما نادى التقرير بضرورة العمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرامية لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام والتنمية الزراعية في بالدولة. وبين التقرير الذي حصلت «النهار» على نسخة منه أن تلك التوصيات تأتي بسبب غياب استراتيجية للأمن الغذائي لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يمكن الرجوع إليها للقياس والمتابعة، ما يؤدي إلى عدم استقرار الأمن الغذائي الداخلي ويزيد من مخاطر عدم توافر بعض الأغذية بسبب الأزمات العالمية وكما هي الحال في جائحة كورونا. وأشار التقرير إلى غياب الرقابة والمتابعة الدورية الفعالة لقسائم الانتاج الحيواني، ما يصعب معه التحقق من تطبيق جميع اشتراطات الهيئة الهادفة لتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى القصور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة. ولفت التقرير إلى وجود في ضعف نظم الرقابة الداخلية على الموارد البشرية وغياب الاستقرار الإداري في الهيئة بسبب كثرة القرارات الإدارية غير المدروسة.

وأشار التقرير إلى أن قضية الأمن الغذائي تمثل أهم القضايا التي توليها الحكومة أهمية بالغة، حيث يواجه الأمن الغذائي تحديات جديدة تحول دون السعي نحو القضاء على الجوع وتعزيز التغذية نتيجة لعوامل عدة تركزت في التباطؤ الاقتصادي العالمي وتزايد عدد السكان وتغير المناخ.

وأوضح التقرير أن تلك التحديات لها أثر مباشر على الدول المستوردة للغذاء مثل الكويت، بسبب قلة الكميات المتوافرة لبعض الأصناف الغذائية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، ما يستوجب دراسة وإعادة تقييم حالة الأمن الغذائي للدولة حفاظاً على صحة وسلامة مواطنيها.

