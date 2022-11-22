loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

2022/2023 الأعلى بقيمة 23.4 ملياراً

119.4 مليار دينار إيرادات الكويت في 7 سنوات

عمر أبوالفتوح
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

قدرت بيانات مالية إيرادات الكويت الفعلية والمقدرة بحدود 119.4 مليار دينار في 7 سنوات ممتدة من 2016/2017 إلى 2022/2023، حيث بلغ أقصى إيرادات حققتها ميزانيات الكويت في ميزانية 2022/2023 بواقع 23.4 ملياراً، فيما سجلت ميزانية 2020/2021 إيرادات قدرها 10.5 مليارات دينار.
كما تمكنت الكويت من تحقيق إيرادات غير نفطية بلغت 12.8 ملياراً في 7 سنوات الممتدة من 2015/2016 وحتى 2021/2022، حيث كانت 2021/2022 الأعلى في تحصيل قيمة الإيرادات غير النفطية بواقع 2.4 مليار، فيما كان العام المالي 2016/2017 الأدنى بقيمة 1.4 مليار. وتتجه الكويت للعمل على تعزيز إيراداتها غير النفطية، في ظل التذبذب الحاد الذي يواجه أسعار النفط في الفترة التي تلت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وأدت إلى وجود فجوة كبيرة في الأسعار هبوطاً وصعوداً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بشكل كامل على الإيرادات النفطية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة