119.4 مليار دينار إيرادات الكويت في 7 سنوات

مال وأعمال

قدرت بيانات مالية إيرادات الكويت الفعلية والمقدرة بحدود 119.4 مليار دينار في 7 سنوات ممتدة من 2016/2017 إلى 2022/2023، حيث بلغ أقصى إيرادات حققتها ميزانيات الكويت في ميزانية 2022/2023 بواقع 23.4 ملياراً، فيما سجلت ميزانية 2020/2021 إيرادات قدرها 10.5 مليارات دينار.

كما تمكنت الكويت من تحقيق إيرادات غير نفطية بلغت 12.8 ملياراً في 7 سنوات الممتدة من 2015/2016 وحتى 2021/2022، حيث كانت 2021/2022 الأعلى في تحصيل قيمة الإيرادات غير النفطية بواقع 2.4 مليار، فيما كان العام المالي 2016/2017 الأدنى بقيمة 1.4 مليار. وتتجه الكويت للعمل على تعزيز إيراداتها غير النفطية، في ظل التذبذب الحاد الذي يواجه أسعار النفط في الفترة التي تلت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وأدت إلى وجود فجوة كبيرة في الأسعار هبوطاً وصعوداً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وعدم الاعتماد بشكل كامل على الإيرادات النفطية.

