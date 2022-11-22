وزير الخزانة الأميركي السابق: سقف سعر النفط الروسي.. خطة سخيفة جداً

مال وأعمال

وصف وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيف منوشين، خطة مجموعة السبع لوضع حد اقصى لأسعار النفط الروسي بأنها «سخيفة». وعلى هامش قمة معهد ميلكن للشرق الأوسط وافريقيا في ابوظبي، قال منوشين ان الفكرة غير قابلة للتطبيق، مضيفا «ليست غير مجدية فحسب، ولكنها من اكثر الأفكار سخافة التي قد سمعتها على الاطلاق».

وأضاف انه على الرغم من عدم وجود يقين، فان العقوبات المفروضة على روسيا والمسؤولين الروس - والتي تواصل واشنطن والغرب تطبيقها منذ بدء العملية العسكرية في اوكرانيا - كان من الممكن ان يكون لها تأثير قبل بدء الأزمة وليس بعدها. وتابع: «كان للعقوبات تأثير كبير في ذلك الوقت. اعتقد ان المشكلة الآن هي ان هناك خيارات محدودة، وهناك اجزاء من العالم تشتري الآن النفط الروسي خارج العقوبات الأميركية».

