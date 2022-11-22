محيي الدين: إعلان حجم صندوق الخسائر والأضرار المناخية خلال أسابيع

مال وأعمال

قال د. محمود محيي الدين: انه من المقرر الإعلان عن حجم صندوق الخسائر والأضرار المناخية خلال أسابيع.

وأضاف محيي الدين في لقاء للعربية على هامش مؤتمر «COP27» أن هناك لجنة انتقالية ستنعقد خلال أسابيع للإعلان عن حجم الصندوق ومصادر تمويله وكيفية الإنفاق منه.

وكشف أنه لأول مرة منذ 25 عاماً لم يتم التعرض لبعض الموضوعات الشائكة مثل الخسائر والأضرار، ونجحت الرئاسة المصرية عبر المفاوضات في إدراج بند الخسائر والأضرار المناخية لجدول أعمال القمة قبل انعقاد المؤتمر بوقت قصير. وأوضح أن إطلاق صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المناخية هو إقرار من دول العالم بوجود مشكلة ومن ثم العمل على حلها. واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ «كوب 27» في مصر، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.

