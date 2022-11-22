«زين» تقرر عدم المضي قدماً في بيع حصتها بشركتي السودان

مال وأعمال

قررت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» عدم المضي قدماً في عملية بيع حصتها في شركة زين السودان والشركة الكويتية السودانية. وحسب بيان للبورصة، فإن الشركة وجدت أنها لن تحقق الفوائد المرجوة من أهداف عملية البيع التي يأتي على رأسها تعظيم حقوق المساهمين. وساعد الشركة في اتخاذ القرار الأداء التشغيلي والمالي المتميز لجميع مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة زين السودان خلال الفترة الأخيرة الذي لا يتناسب مع العرض الحالي المقدم. وتابعت «زين»: «جاء القرار متوافقاً مع التطورات الاستراتيجية التشغيلية للشركة في فرص النمو المربحة للمرحلة المقبلة، فهي دائماً تبحث عن أفضل المشاريع والفرص الاستثمارية المجدية لعملياتها التشغيلية بهدف تعظيم حقوق المساهمين، ودراسة جميع الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع استراتيجية الشركة».