«بيتكوين» كسرت حاجز 16 ألف دولار من جديد

مال وأعمال

تراجعت «بيتكوين» لتتداول بالقرب من أدنى مستوى في أسبوع، كما انخفضت العملات المشفرة الرئيسة الأخرى بشكل حاد، مع استمرار تأثير الانهيار الدراماتيكي لبورصة العملات المشفرة «FTX» في السوق. وانخفضت بيتكوين بنسبة 3.6% ليتم تداولها حول 15.990.89 دولار، قبل أن تعود وتقصل هذه الخسائر، وفقاً لبيانات CoinDesk. كما تراجعت عملة إيثريوم بنسبة 7% إلى 1120.61 دولاراً. يأتي ذلك، فيما تعرض سوق العملات المشفرة لضغوط خلال الأسبوعين الماضيين حيث ظهرت المشاكل في بورصة «FTX» الرئيسة، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

