«بيتك»: خصومات إلى 40 % لعملاء البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع

مال وأعمال

يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» خصومات وعروضاً خاصة وحصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع، بالاضافة الى عروض فيزا العالمية وعروض ماستركارد العالمية، ما يتيح المزايا لمستخدمي البطاقات محليا وعالميا، ووصلت الخصومات الى 40 في المئة في عدة مجالات مهمة، من بينها فنادق ومقاصد سياحية عالمية ومحال أثاث ونظارات وادوات وملابس رياضية ومستلزمات السيارات.

ومن بين الخصومات المقدمة لعملاء «بيتك» عند استخدام البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع محليا، نسبة خصم 10 في المئة في محال ريبوك ونايكي للمستلزمات الرياضية، وشركة على عبدالوهاب المطوع للاثاث، والشركة العالمية للنظارات، فيما تصل نسبة الخصم الى 30 في المئة لدى شركة نظارات الجميل، و40 في المئة لدى شركة زيبارت لحماية وتظليل السيارات.

وفيما يتعلق بخصومات وعروض فيزا العالمية، فهي 12 في المئة خصما عند التعامل مع 985 الف فندق وأماكن للإقامة منتشرة حول العالم مع «Agoda.com» والدفع ببطاقة فيزا «بيتك»، كما يمكن الحصول على يوم إيجار مجاني واحد أوخصم 25 في المئة على الحجوزات، ويمكن استخدام الميزة عدة مرات طوال فترة صلاحية العرض الترويجي.

كما يمكن للعميل استرداد حتى 10% من «BOOKING.COM» عند الدفع ببطاقة فيزا المؤهلة من «بيتك»، فيما يحصل على خصومات حصرية تصل إلى 20% على الإقامة لمدة 3 ليالٍ وأكثر في جميرا المالديف في جزيرة أولهاهالي عند استخدام بطاقة فيزا» بيتك»، مع خصومات حصرية تصل إلى 25% على الإقامة لمدة 3 ليالٍ وأكثر في فندق جميرا بورت سولر، إسبانيا، وخصومات تصل إلى 25% على الإقامة لمدة 3 ليالٍ وأكثر عند الحجز في فندق جميرا كارلتون تاور، المملكة المتحدة .

اما عروض ماستر كارد العالمية، فانه باستخدام بطاقة ماستركارد من «بيتك» يحصل العميل على خصم 15% في فنادق ومنتجعات «IHG» في أوروبا وجزر المالديف والهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى استرداد نقدي يصل إلى 10% عند حجز عطلته المقبلة مع «BOOKING.COM» باستخدام بطاقة ماستركارد «بيتك».

