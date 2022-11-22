تمديد فترة تسليم أموال عملاء «المال للاستثمار» سنة

مال وأعمال

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 176 لسنة 2022 بشأن تمديد فترة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو ادارتها أو حفظها لشركة المال للاستثمار.

وتضمنت المادة الأولى للقرار وفق بيان الهيئة تمديد فترة تسليم الشركة لأموال العملاء وأصولهم لهم أو لمن له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 21 نوفمبر الحالي. ودعت الهيئة في المادة الثانية بأن تلتزم الشركة بتزويد الهيئة بتقرير شهري مفصل اعتباراً من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم.

أما المادة الثالثة فطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 21 نوفمبر الحالي وينشر في الجريدة الرسمية. ويأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القرار رقم (131) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 21/11/2021 بشأن رفض تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة المال للاستثمار لدى الهيئة.

كما يأتي ذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (42) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2022.

