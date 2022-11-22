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مال وأعمال

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3 مليارات دولار ديون «إف تي إكس»


تدين إمبراطورية سام بنكمان-فرايد المُفلِسة للعملات المشفرة لأكبر 50 دائناً غير مؤمن على قروضهم بمبلغ إجمالي يناهز 3.1 مليارات دولار، حسبما أظهرت مستندات جديدة في ملف القضية المنظورة أمام القضاء، فيما تدين لعميلين بأكثر من 200 مليون دولار لكل منهما.
تدين كيانات مرتبطة بـ«إف تي إكس» لأكبر دائن غير مؤمن عليه بـ226 مليون دولار، وفقاً لقائمة بأكبر 50 دائناً حُذفت بعض بياناتها وجرى تقديمها بملفات إيداع رسمية في وقت متأخر. تُبيِّن الملفات أنهم جميعاً مسجلون كعملاء، وهناك 10 من بينهم تدين لهم الشركة بأكثر من 100 مليون لكل منهم.


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