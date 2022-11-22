«اليونيسف» كرّمت «الصندوق الكويتي»

مال وأعمال

أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان عبدالله الغانم على أهمية مرحلة الطفولة في التنمية المستدامة مؤكدًا على التزام الصندوق الكويتي نيابة عن دولة الكويت بمساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها ومواجهة التحديات التنموية لتوفير بيئة سليمة صحية آمنة تتيح للطفل فرص النماء والتعلم لاستلام شعلة التنمية والمساهمة الفعّالة في بناء مجتمعاتهم وبلدانهم.

وقال الغانم في كلمته خلال حفل احتفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسف باليوبيل الماسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ان الكويت قامت بتمويل عشرات المشروعات التي ساعدت على تحسين وضع الأطفال في الدول النامية، مثل توفير الخدمات الصحية عن طريق بناء وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية، وكذلك توفير مياه الشرب النظيفة وأنظمة الصرف الصحي.

واوضح ان الكويت قدمت عدة منح إنسانية لتمويل برامج مكافحة الأمراض والأوبئة التي تؤثر بشكل خاص على الأطفال، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سورية وفلسطين ولبنان واليمن. كذلك قدمت الكويت العديد من المنح الإنسانية على امتداد القارة الأفريقية، منها تمويل البرنامج الأفريقي لمكافحة عمى النهر، وبرامج مؤسسة الأمراض المدارية، وصندوق القضاء على دودة النهر، ودعم إستراتيجية مكافحة الملاريا في عدة دول، وكان آخر المساعدات الإنسانية التي قدمتها الكويت تمويل العديد من أنشطة مكافحة فيروس كورونا المستجد في الدول النامية. وقد أوكلت حكومة الكويت للصندوق الكويتي مهمة الإشراف وإدارة المساعدات الكويتية المذكورة للدول النامية.

مؤسسة رائدة

واشار الغانم الي ان جهود الصندوق في دعم الطفولة بدأت منذ بداية مسيرته كمؤسسة رائدة لتمويل التنمية في الدول العربية عام 1962، وتوسعت أنشطة الصندوق التنموية، ومنها دعم الطفولة، عندما تقرر أن يتسع نشاطه ليشمل كل الدول النامية بدون إستثناء مؤكدا ان الكويت كانت ولاتزال بصمة واضحة في دعم الأطفال مباشرةً عن طريق تقديم الدعم المالي للمنظمات المتخصصة بالأمومة والطفولة، كذلك أسهم الصندوق عن طريق نشاطه في تمويل مشاريع الرعاية الصحية والتحصين، وتخفيف الآثار السلبية للكوارث والأوبئة على أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع وهم الأطفال، وذلك عن طريق تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للدول المتأثرة بتلك الكوارث والأوبئة. وكان آخر تلك المساعدات تقديم الدعم المالي الإنساني للدول النامية لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

واكد الغانم ان منظمة اليونيسف أصبحت من أهم المتلقين لمنح الكويت نظراً لدورها الرائد في مجال الدعم المباشر للطفولة وأنشطتها في مجال حماية الطفل وتحقيق رفاهيته. وتعتبر دولة الكويت في قائمة أبرز الدول المانحة للمنظمة، وأكبر المانحين للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أسهمت الكويت بتقديم أكثر من 250 مليون دولار للمنظمة منذ عام 2010 وحتى تاريخه.

7 منح

وزاد الغانم انه في الفترة الأخيرة ومنذ عام 2017 قدم الصندوق الكويتي لليونيسف 7 منح بلغت قيمتها حوالي عشرين مليون دولار لتمويل مشروعات للمنظمة في مناطق مختلفة تحتاج للدعم التنموي والإنساني للأطفال، وذلك في اليمن والصومال وجنوب السودان، ونيجيريا، وقطاع غزة، ولبنان وسورية. كذلك تم تقديم منحة للمنظمة قدرها 4 ملايين دولار لدعم خطة الاستجابة لجائحة كورونا في سورية، ضمن برنامج دعم مستقبل سورية وبتعهد دولة الكويت بمبلغ 127.5 مليون دولار. كما أن هناك منحة جديدة بمبلغ 2 مليون دولار لتمويل تجديد مدارس في الجمهورية اللبنانية ضمن مشروع الإستثمار في البنية التحتية لتعليم الأطفال والشباب، والمنحة في طور الموافقة عليها من مجلس إدارة الصندوق.

واختتم الغانم كلمته انه لترسيخ العلاقة بين الصندوق الكويتي ومنظمة اليونيسف، تُوجت تلك العلاقة بيننا بتوقيع مذكرة تفاهم في فبراير عام 2019، تعنى بتنسيق جهودنا وتعاوننا في كافة المجالات التنموية والإنسانية محل إهتمام المنظمة، لافتا الى ان الصندوق الكويتي يؤكد على إلتزامه بتطوير الشراكة الإستراتيجية بينه وبين المنظمة من أجل دعم جهود حماية الطفل وتحقيق رفاهيته في جميع المجالات، وفي كل الدول النامية.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف – خلال الفعالية غداة اليوم العالمي للطفل عن شكرها وامتنانها للدعم الكويتي للأطفال خلال ستين سنة من العمل التنموي الذي ساهم من خلاله الصندوق الكويتي في تحسين ظروف عيش أجيال من الأطفال في عدة مناطق حول العالم.

‎أشارت أديل خُضُر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى الأثر العميق الذي أحدثته قروض ومنح الصندوق الكويتي في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي على تحسين المؤشرات المتعلقة بالطفولة مثل معدل وفيات الأطفال ونسب تفشي الأمراض التي تشهد انخفاضا بفضل الدعم في قطاعات الصحة وانخفاض نسب فقر الأطفال الذي يعكس نجاعة المشاريع التنموية التي تولي أولوية للطفل كضمان للاستدامة.

كما جددت المديرة الإقليمية لليونيسف شكرها للصندوق الكويتي بنجاح مشاريع مولها الصندوق خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي نتجت عن نقلة استراتيجية في عمل الصندوق استجابة للأزمات المهددة للطفل ونموه السليم وذلك عبر الشراكة المباشرة مع اليونيسف والي تجسدت في عشر مشاريع منها برامج للتصدي لشبح المجاعة في الصومال ونيجيريا وجنوب السودان واليمن وبرامج صحية في سورية ولبنان واليمن وبرنامجًا لبناء منظومة صرف صحي في قطاع غزة لحماية الأطفال واهلهم من التلوث والأمراض والفيضانات.

وتضمنت فعالية معرض صور من مشاريع انجزتها يونيسف بدعم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية خلال السنوات الأخيرة.

